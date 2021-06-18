В Калужской области жара усилится на выходных
В пятницу, 18 июня, в Калужской области ожидается повышение температуры воздуха.
Утром будет около +22, днем – до +27, вечером – около +25.
Небо будет безоблачным. В Калуге могут наблюдаться порывы восточного ветра до 3 м/с.
На выходных жара в Калужской области усилится. Днем воздух будет прогреваться до +30.
Синоптики предупреждают об опасном солнечном излучении.
18 июня православная церковь вспоминает святого великомученика Дорофея. С этого дня начинаются самые короткие ночи в году, которые в народе называют «воробьиные».
По народным приметам, если запах травы в этот день особенно сильный, то стоит готовиться к осадкам, а если много пауков и паутины, то погода будет ясная и солнечная.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!