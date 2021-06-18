В Калужской области жара усилится на выходных

В пятницу, 18 июня, в Калужской области ожидается повышение температуры воздуха.

Утром будет около +22, днем – до +27, вечером – около +25.

Небо будет безоблачным. В Калуге могут наблюдаться порывы восточного ветра до 3 м/с.

На выходных жара в Калужской области усилится. Днем воздух будет прогреваться до +30.

Синоптики предупреждают об опасном солнечном излучении.

18 июня православная церковь вспоминает святого великомученика Дорофея. С этого дня начинаются самые короткие ночи в году, которые в народе называют «воробьиные».

По народным приметам, если запах травы в этот день особенно сильный, то стоит готовиться к осадкам, а если много пауков и паутины, то погода будет ясная и солнечная.