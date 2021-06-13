На Калугу надвигается гроза

МЧС России по Калужской области предупреждает о надвигающейся на областной центр грозе. Возможно усиление ветра до 12-17 метров в секунду.

Калужан просят не выходить без лишней необходимости из домов, а при нахождении на улице быть особенно внимательными и осторожными.

В случае чрезвычайных происшествий стоит обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру 01, с мобильного 101, 112.