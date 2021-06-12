В Калужской области потеплеет на длинных выходных

В субботу, 12 июня, в России начались последние в первом полугодии длинные выходные. Отдыхать будем с 12 по 14 июня. В эти дни в Калужской области ожидается потепление.

Утром температура воздуха составит около +16 градусов, днем – до +21, вечером – в районе +18.

В течение всех суток возможен небольшой дождь.

Влажность в Калуге будет превышать 80%.

В православной церкви 12 июня отмечают день памяти преподобного Исаакия Исповедника, который также известен как игумен Долмацкий. В народном календаре день 12 июня называют Исаакия Змеевика. В этот день, согласно наблюдениям, проводились «змеиные свадьбы», а сами змеи были очень агрессивны. Поэтому люди с осторожностью ходили 12 июня в поля и лес.