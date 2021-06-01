В Калужской области лето начнется с потепления

Во вторник, 1 июня, в Калужской области прогнозируется ясная погода без осадков.

Утром температура воздуха составит около +10 градусов. Днем потеплеет до +15. Вечером – около +13

По прогнозам синоптиков, на этой неделе потепление продолжится. К выходным дневная температура воздуха повысится до +24 градусов.

1 июня православная церковь почитает благоверного князя Иоанна Угличского. В народе эта дата получила название день Ивана, оберег нивы, Иван Долгий. На Ивана ходили в лес собирать травы. Особенно целебным в эти дни становился ландыш. Еще старались попариться в бане с дубовым веником - здоровья прибывало на весь год.

По народным приметам, если 1 июня холодно, то непогода продержится еще 40 дней. Если два первых летних дня льет дождь, то весь июнь будет сухим. Сильная роса в июне - к обильному урожаю, а частые туманы - к большому количеству грибов.