МЧС предупреждает о грозе и сильном дожде в Калужской области 18 мая

Во второй половине дня во вторник, 18 мая, в отдельных районах Калужской области ожидается сильный дождь. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.

Местами возможна также гроза и шквалистый ветер с порывами в 15-20 м/с.

В случае грозы спасатели рекомендуют не выходить на улицу.

Напомним, в среду в Калуге прогнозируют похолодание до +20. К пятнице дневная температура воздуха должна опуститься до +13.