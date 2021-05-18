МЧС предупреждает о грозе и сильном дожде в Калужской области 18 мая
Во второй половине дня во вторник, 18 мая, в отдельных районах Калужской области ожидается сильный дождь. Об этом предупреждает региональное управление МЧС.
Местами возможна также гроза и шквалистый ветер с порывами в 15-20 м/с.
В случае грозы спасатели рекомендуют не выходить на улицу.
Напомним, в среду в Калуге прогнозируют похолодание до +20. К пятнице дневная температура воздуха должна опуститься до +13.
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