3 мая в Калуге резко потеплеет

По данным синоптиков в течение дня возможен небольшой дождь, переменная облачность. Ветер теплый, юго-восточный. Ожидается +16 градусов. К вечеру небо окончательно прояснится.

Кстати, год назад в этот день в нашем городе было +19.

В этот весенний день запрещали поливать даже комнатные цветы, в противном случае тот, кто поливает, может забрать финансовое благополучие, и буквально «выкинуть» его из дома. Члены семьи из-за этого будут постоянно ссориться, поэтому лучше не рисковать и не трогать цветы.