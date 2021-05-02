На Калужскую область обрушатся ливни

Аномальные ливни с грозами ожидаются в центральных регионах страны из-за надвигающегося циклона. Об этом сообщил РБК со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

- Мощный североатлантический циклон, надвигающийся с запада со скоростью 40 км/ч, в ночь на понедельник атакует Центральную Россию довольно обильными дождями, — сказал он.



Опубликовано: 02.05.2021 17:20 3722