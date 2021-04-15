МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре в Калужской области 15 апреля

Как мы уже рассказывали, вечером в четверг, 15 апреля, в Калужской области ожидаются дожди. В некоторых районах они будут сопровождаться грозами и сильным ветром. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.

- Местами по Калужской области ожидается гроза, усиление юго-восточного ветра до 12-17 м/с, - говорится в сообщении спасателей.

Калужан просят быть внимательными и осторожными при усилении ветра.

- Находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами. Уберите с балконов хозяйственное имущество в дом или подвал, - подчеркивают в МЧС.