В Калужской области паводковая вода ушла с затопленных территорий в Малоярославецком районе и Обнинске

Как мы ранее рассказывали, в Боровском районе 12 апреля вода ушла с подтопленной дороги в деревне Аграфенино. Также освободились от паводковых вод территории в Малоярославецком районе и Обнинске, сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

- По состоянию на 16:00 12 апреля дорожное сообщение с населенными пунктами Дубровка и Бородухино в Малоярославецком районе восстановлено, - подчеркнули спасатели. - Автомобильный мост полностью свободен от воды.

В Обнинске вода ушла с участков в СНТ «Электромонтажник», СНТ «Нептун» и СНТ «Орбита».