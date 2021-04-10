МЧС предупреждает о сильном ветре в Калужской области 10 апреля

В субботу, 10 апреля, в Калужской области ожидается усиление южного ветра. Порывы будут достигать 12-17 м/с, сообщили KP40 в региональном ГУ МЧС.

- При усилении ветра рекомендуем ограничить выход из зданий, находится в помещениях, - говорится в предупреждении спасателей. - Уберите с балконов хозяйственное имущество в дом или подвал. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Ведомство также разослало СМС с предупреждением об усилении ветра.

Напомним, на выходных в Калуге ожидается ясная погода. В субботу воздух прогреется до +12, в воскресенье – до +17.