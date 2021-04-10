В Калужской области ожидается резкое потепление на выходных

Утром в субботу, 10 апреля, температура воздуха в Калужской области составит около +5 градусов. Осадков не ожидается.

Днем также прогнозируется ясное небо. Воздух прогреется до +12.

Вечером – около +8. Порывы ветра – до 3 м/с.

10 апреля православные почитают преподобного Илариона. Считалось, что к этому дню погода становится совсем теплой, тает последний снег, а на реках начинается ледоход.

По народным приметам, если 10 апреля идет дождь, то лето будет теплым и с дождями. А если чибисы летают низко над землей, то лето будет жарким и засушливым