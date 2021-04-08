Уровень воды в трех крупнейших реках Калужской области понизился за сутки

За последние сутки в трех крупнейших реках Калужской области понизился уровень воды. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

- Ока за сутки понизилась на 81 сантиметр, Угра - на 27 сантиметров, - подчеркнули в МЧС. - Река Протва в Спас-Загорье стала мельче на 4 сантиметра. И только в Козельске Жиздра немного поднялась, на 10 сантиметров.

В Оке на территории Калуги уровень воды сейчас составляет 339 сантиметров от нуля гидропоста. Это на полтора метра ниже средних многолетних значений и на 10 метров ниже опасного показателя.

В Угре в районе Товарково вода сейчас находится на отметке 518 сантиметров. Это соответствует средним показателям за предыдущие годы. До опасного значения – почти 4 метра.

Протва в Спас-Загорье находится, как и в среднем в предыдущие годы, на отметке 508 сантиметров. До опасного уровня – 2,5 метра.

Жиздра в Козельске на данный момент поднялась до 670 сантиметров. Это выше средних показателей. До опасной отметки – более двух метров.

По информации спасателей, подтопленные территории нашей области освобождаются от воды.