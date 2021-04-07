В Калужской области начал снижаться уровень воды в крупных реках

За последние сутки в крупных реках Калужской области начал снижаться уровень воды. Об этом сообщает ГУ МЧС по Калужской области.

В Оке на территории Калуги уровень воды понизился на 17 сантиметров.

На три сантиметра упала вода в Жиздре.

Наиболее значительное понижение уровня воды наблюдается в реках Угра и Протва. Вода ушла на 35 и 41 сантиметр.

- По данным космического мониторинга, около трех сантиметров снега еще лежит в северных районах нашей области: Боровском, Малоярославецком, Жуковском, Медынском, Тарусском, Износковском и в городе Обнинск, - подчеркивают спасатели.

Ранее в МЧС предупреждали, что с 7 по 11 апреля реки в Калужской области могут подняться из-за прохождения атлантического циклона.