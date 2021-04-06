МЧС предупреждает о приближении к Калужской области атлантического циклона

С ночи 6 апреля до ночи 9 апреля на территорию Калужской области, Москвы, Московской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей ожидается выход атлантического циклона с системой фронтальных разделов. Его прохождение будет сопровождаться выпадением смешанных осадков, сообщает региональное ГУ МЧС.

- Подобные условия в период с 7 по 11 апреля 2021 года обеспечат увеличение притока дождевых и тало-дождевых вод в русловую сеть рек центральных областей, - подчеркивают спасатели. - В пределах Москвы и Московской области, а также Калужской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской это приведет к возобновлению роста уровня воды в реках и расширению площади затопления пойм. Интенсивность подъема второй волны половодья на малых реках местами будет достигать 1-1,5 метра за сутки.

Ранее, напомним, в Калужской области затопило дороги к нескольким деревням, а также участки в СНТ Обнинска.