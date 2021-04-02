В Калужской области первая в 2021 году гроза прогремела 1 апреля

Видео снято в районе Грабцево.

Вечером в четверг, 1 апреля, в Калуге прогремела первая гроза.

В социальных сетях калужане из разных районов города сообщали о громе и молнии. Местами шел дождь.

Утром в пятницу в Калуге выпал мокрый снег.

Днем ожидается около +5, а в ночь на субботу температура воздуха опустится ниже нуля.

На выходных в Калужской области будет облачно с прояснениями, температура – около +7.