В Калужской области прогнозируют дожди и ночной мороз

В пятницу, 2 апреля, Калужскую область ждет небольшое похолодание.

Утром и днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха составит около +5 градусов. Порывы ветра - до 4 м/с. Влажность воздуха - около 85%.

Вечером и в ночь на субботу похолодает до -1.

2 апреля в православной церкви вспоминают святую Фотинию.

Считается, что если 2 апреля на улице стоит теплая и солнечная погода, то продержится она долго. А вот холодная ночь обещает ухудшение погоды. Синие облака - к дождливой, но теплой погоде. А тепло без осадков можно ждать, если на небе не видно звезд. Если с утра 2 апреля идет дождь, то плохая погода скоро закончится.