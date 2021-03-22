МЧС предупреждает о снегопаде и гололедице в Калужской области вечером 22 марта

Вечером в понедельник, 22 марта, на территории Калужской области ожидается мокрый снег, который будет налипать на деревьях и проводах. На дорогах возможна гололедица, предупреждает региональное ГУ МЧС.

Такая погода сохранится до конца дня.

Калужан просят не покидать дома без крайней необходимости.

- При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны! – говорится в сообщении спасателей. - При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.

Водителям в МЧС напоминают, что из-за голодедицы увеличивается тормозной путь. Автомобилистов просят снизить скорость.