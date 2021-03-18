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В Калужской области прогнозируют снег

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.03.2021 06:20 0 495
В Калужской области прогнозируют снег

В четверг, 18 марта, в Калужской области ожидается пасмурная погода. Температура воздуха утром и вечером будет опускаться ниже нуля, днем – около +2.

Небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега в Калуге ожидаются вечером.

Влажность воздуха – около 90%, порывы ветра – до 2 м/с.

18 марта православные христиане вспоминают святого Конона Градаря (огородника) и молятся ему о хорошем урожае. Ранее с этого дня было принято начинать подготовку к полевым работам.

Если 18 марта стоит ясная и теплая погода, считалось, что лето будет теплым, но не очень жарким. Потепление и солнечную весну можно ждать, если уже прилетели трясогузки. А громко чирикающие воробьи, которые сбиваются в стайки, предсказывают быстрое наступление жаркого лета.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 18.03.2021 06:20 0 495
Тэги: погода снег мороз
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