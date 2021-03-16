Птицы определят приход весны в Калужской области

Во вторник, 16 марта, в Калужской области ожидается пасмурная погода.

В первой половине дня возможен мокрый снег, переходящий в дождь.

Температура воздуха составит около +2 градусов, вечером – до -2.

Порывы ветра – до 5 м/с, влажность – около 90%.

Православная церковь 16 марта почитает святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска.

В этот день множество народных примет связано с птицами. Купающаяся в снегу ворона - к ясной и теплой погоде. Синицы громко и весело щебечут - к теплым и ясным дням. А если они сидят стайками нахохлившись - стоит ждать заморозков. Снегири под окном поют - к потеплению, а если сидят на снегу - к снегопадам.