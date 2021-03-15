В Калужской области неделя начнется с дождей

Утром в понедельник, 15 марта, в Калужской области ожидается около +2 градусов и небольшой дождь. Порывы ветра будут достигать 6 м/с.

Днем также ожидается +2 градуса, но без существенных осадков.

Вечером в Калуге похолодает до нуля и пойдет снег. Влажность воздуха достигнет 95%.

По народным приметам, снегопады 15 марта означают, что первая трава появится поздно, а весна будет долгой. Холодный северный ветер со снегом обещает холодное лето. Также снег в этот день предвещает долгие холода.