В Калужской области снегопады сменятся дождями

Утром в субботу, 13 марта, в Калужской области ожидается около 5 градусов мороза. Местами возможны снегопады.

Днем потеплеет до нуля, будет идти небольшой снег. Влажность воздуха достигнет 90%. Порывы южного ветра – до 7 м/с.

Вечером также пасмурно, но преимущественно без осадков. Температура воздуха – в районе нуля.

В воскресенье, 14 марта, в Калуге потеплеет до +2, но пойдет дождь. Такую же погоду обещают и в понедельник.

Народные приметы на 13 марта:

Если 13 марта идет дождь, то летом будет хорошая погода, а пасмурная погода без осадков предвещает ночные заморозки в ближайшее время. Если на улице много длинных сосулек - весна будет холодной и долгой. Потепление можно ожидать, если 13 марта прилетели грачи и жаворонки.