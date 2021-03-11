Калужскую область ждет ясная погода с сильными морозами

Утром в четверг, 11 марта, температура воздуха в Калужской области опустится до -27 градусов. Ожидаются порывы ветра в 2 м/с, влажность – около 70%.

Днем немного потеплеет – до -15. При этом может усилится ветер.

Вечером вновь похолодает – до -20.

В течение всего дня осадки не ожидаются, будет ясное небо.

Потепление начнется в Калуге в пятницу. Столбики термометров поднимутся до -7, пойдет снег.

В православном календаре 11 марта – это день святого Порфирия. Согласно народным приметам, если в этот день идет дождь, то лето будет теплым и солнечным. Кроме того, если 11 марта птицы вьют гнезда на солнечной стороне, то лето будет холодное, а если на теневой - жаркое. Если ночью небо ясное и звездное - лето будет жарким, но с частыми грозами. А если 11 марта выпал снег, то лето будет холодным и сырым.