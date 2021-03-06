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МЧС предупреждает калужан о сильном ветре
В воскресенье, 7 марта, в Калужской области ожидается гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с.
МЧС также просит жителей нашего региона не покидать без крайней необходимости свои дома, при нахождении на улице быть внимательными и осторожными.
Также вследствие гололедицы резко увеличилась длина тормозного пути у автомобилей.
Если Вы стали участником или свидетелем происшествия или чрезвычайной ситуации, звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «01», с мобильного «101», «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.
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