МЧС предупреждает калужан о сильном ветре

В воскресенье, 7 марта, в Калужской области ожидается гололед, на дорогах гололедица, порывы ветра 15-20 м/с.

МЧС также просит жителей нашего региона не покидать без крайней необходимости свои дома, при нахождении на улице быть внимательными и осторожными.

Также вследствие гололедицы резко увеличилась длина тормозного пути у автомобилей.

Если Вы стали участником или свидетелем происшествия или чрезвычайной ситуации, звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону «01», с мобильного «101», «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.