В Калужской области началось похолодание

Утром в пятницу, 5 марта, температура воздуха в Калуге составит около -6 градусов, будет малооблачно, порывы ветра – до 3 м/с.

Днем синоптики прогнозируют -2 градуса. К вечеру похолодает до -10.

В ближайшие дни в Калужской области по ночам температура воздуха будет опускаться до -12 градусов. Днем синоптики прогнозируют 5-7 градусов мороза.

Местами возможен небольшой снег.

Плюсовая температура вернется в наш регион после 12 марта.

Народные приметы на 5 марта:

Считается, что в этот день погоду можно определить по звездам. Если их много и они яркие - морозы продержатся еще некоторое время. Если звезд почти не видно - будет оттепель. Туманный круг вокруг луны - к снегопаду. Кроме того, снег с дождем 5 марта свидетельствуют о скорой оттепели и половодье. Сороки и галки купаются в снегу - стоит ждать тепла.