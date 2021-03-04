На Калужскую область надвигается новое похолодание

Утром в четверг, 4 марта, в Калужской области ожидается около нуля градусов. Будет пасмурно, порывы ветра – до 7 м/с, предупреждают синоптики.

Влажность воздуха составит 90%.

Днем сохранится такая же погода, местами возможен небольшой снег.

К вечеру в Калуге похолодает до -5.

В пятницу и на выходных морозы усилятся. По ночам будет до -10, днем – около -7.

Новая волна тепла ожидается в Калужской области после 11 марта.

Народные приметы на 4 марта

Если 4 марта на улице лежат большие снежные сугробы, то весна придет нескоро. Красная луна — к теплой погоде. Потепление также можно ждать, если в небе много чаек. А вот если на дорогах много ворон и галок, то ближайшие дни будут пасмурными.