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В Калужской области прогнозируют морозную и ясную погоду
В пятницу, 19 февраля, синоптики прогнозируют в Калужской области морозную погоду и ясное небо.
Утром столбики термометров опустятся до -20. Днем будет около -15.
В течение всего дня осадков не ожидается.
Влажность воздуха – 80%, порывы ветра – до 4 м/с.
На выходных в Калуге начнет немного теплеть и пойдет снег.
В последние дни февраля в Калужской области прогнозируют уже плюсовую температуру. Зимы осталось на неделю.
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