В Калужской области прогнозируют морозную и ясную погоду

В пятницу, 19 февраля, синоптики прогнозируют в Калужской области морозную погоду и ясное небо.

Утром столбики термометров опустятся до -20. Днем будет около -15.

В течение всего дня осадков не ожидается.

Влажность воздуха – 80%, порывы ветра – до 4 м/с.

На выходных в Калуге начнет немного теплеть и пойдет снег.

В последние дни февраля в Калужской области прогнозируют уже плюсовую температуру. Зимы осталось на неделю.