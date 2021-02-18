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В Калужскую область возвращаются сильные морозы
После небольшого перерыва в одни сутки в Калужскую область возвращаются сильные морозы. К вечеру четверга, 18 февраля, синоптики прогнозируют похолодание до -22 градусов.
Утром и днем температура воздуха составит около -15 градусов. Осадки не ожидаются.
Влажность воздуха – 80%. Порывы ветра – до 4 м/с.
Очередное потепление прогнозируется в Калуге в субботу и воскресенье. При этом опять пойдет снег.
Тем временем
Губернатор Калужской области спрогнозировал сроки отмены масочного режима. Подробности.
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