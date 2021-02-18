После небольшого перерыва в одни сутки в Калужскую область возвращаются сильные морозы. К вечеру четверга, 18 февраля, синоптики прогнозируют похолодание до -22 градусов.

Утром и днем температура воздуха составит около -15 градусов. Осадки не ожидаются.

Влажность воздуха – 80%. Порывы ветра – до 4 м/с.

Очередное потепление прогнозируется в Калуге в субботу и воскресенье. При этом опять пойдет снег.

Тем временем

Губернатор Калужской области спрогнозировал сроки отмены масочного режима. Подробности.