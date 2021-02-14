Калугу опять ожидает снег

В воскресенье, 14 февраля, в Калуге ожидается морозная погода. По сообщениям синоптиков, областной центр ожидает от -13 до -20 градусов.

Прогнозируется снег, но в гораздо меньших объемах, чем вчера и в пятницу. Можно сказать, снежок. Давление – 741-749 мм ртутного столба, влажность до 83%

Кстати, год назад в День святого Валентина, который отмечается сегодня, в Калуге была плюсовая температура. Столбики термометров поднимались до +2 градусов.