Снежный циклон начнет уходить из Калуги 13 февраля

Утром в субботу, 13 февраля, в Калужской области ожидается около 13 градусов мороза, снег. Порывы ветра – до 10 м/с. Влажность – около 80%.

Днем снегопад, который начался в Калуге еще вечером в четверг, должен прекратиться. При этом начнет повышаться атмосферное давление, а температура наоборот будет снижаться.

К вечеру может похолодать до -18.