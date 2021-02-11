Власти Калужской области предупредили о возможном затоплении 16 населенных пунктов весной

Близкое к норме половодье прогнозируется в нынешнем году в Калужской области. Однако в зоне подтопления при наихудшем сценарии развития ситуации могут оказаться 16 населенных пунктов, свыше 300 жилых домов с населением более 1350 человек, три предприятия и два участка дорог. В среду, 10 февраля, об этом заявили на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при правительстве региона.

Возможно кратковременное подтопление пониженных участков местности, отдельных строений и дорог местного значения в Юхновском, Малоярославецком, Боровском, Тарусском и Ферзиковском районах.

При этом, по данным Росгидромета, с 12 по 14 февраля в Калужской области ожидаются сильные снегопады, которые могут осложнить обстановку.

- За эти два дня возможно выпадение более половины месячной нормы осадков, - пояснил начальник Калужского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Константин НИКОЛЬСКИЙ. - Высота снежного покрова увеличится. Поэтому пока говорить о какой-то конкретике прохождения половодья преждевременно.

Предварительный прогноз подъема уровня воды на основных реках региона будет представлен Росгидрометом в начале марта.

В аварийно-спасательных работах при необходимости будет задействовано около 5500 человек и 1654 единицы техники.

На подверженных риску затопления территориях запланировано к развертыванию 12 пунктов временного размещения населения.