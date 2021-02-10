Небольшой снег прогнозируют в Калуге 10 февраля

Утром в среду, 10 февраля, в Калуге прогнозируют около 16 градусов мороза. Возможен небольшой снег. Влажность воздуха – в районе 80%. Порывы ветра – до 4 м/с.

В течение дня будет пасмурно, небольшие осадки. Днем температура повысится до -13.

В ближайшие дни в Калуге сохранится температура воздуха в районе -15 градусов. По прогнозам синоптиков, потепления стоит ждать лишь во второй половине февраля.