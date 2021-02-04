После короткого потепления в Калуге ударят морозы

Утром в четверг, 4 февраля, в Калужской области температура воздуха будет находиться в районе нуля. Ожидается снег, местами он будет сильным. Влажность воздуха – 95%, порывы ветра – до 3 м/с.

Днем снег и ветер могут усилиться. Порывы – до 7 м/с.

Уже вечером в четверг в прогнозе синоптиков для Калуги значится -10 градусов.

В пятницу и на выходных температура воздуха и вовсе может опуститься до -20 градусов.