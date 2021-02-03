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В Калужской области прогнозируют потепление и снегопад 3 февраля
Утром в среду, 3 февраля, в Калуге ожидается около 10 градусов мороза. Пасмурно, без осадков, порывы ветра в 4 м/с.
Днем начнется небольшое потепление. Синоптики обещают в городе -5 градусов и небольшой снег.
Вечером в Калужской области прогнозируется усиление снега и -1 градус. При этом до 94% повысится влажность воздуха.
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