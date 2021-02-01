Морозы усилятся в Калужской области в первые дни февраля

Утром в понедельник, 1 февраля, в Калужской области ожидается около шести градусов мороза. Местами возможен снег. Влажность воздуха – 88%, порывы ветра – до 5 м/с.

Днем осадков не прогнозируется. Начнет немного холодать. К вечеру в Калуге температура воздуха опустится до -10 градусов.

В первые дни февраля температура воздуха в Калужской области будет опускаться до -10. На выходных, 6-7 февраля, возможно похолодание до -15 градусов.