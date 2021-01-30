В Калуге прогнозируют мороз и снегопады на последних выходных января
В субботу, 30 января, в Калуге температура воздуха будет находиться в районе -4 градусов, сообщают синоптики.
В течение всего дня возможен небольшой снег. Влажность воздуха – в районе 85%. Порывы ветра – до 7 м/с.
Такая же погода, по предварительным данным, будет и в воскресенье, 31 января.
После выходных в Калужской области начнется похолодание. За неделю дневная температура воздуха может опуститься до -15 градусов.
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