В Калужской области похолодает и пойдет снег

В пятницу, 29 января, в Калужской области температура воздуха составит около нуля градусов.

В течение всего дня возможен снег. Влажность воздуха – 90%. Порывы ветра – до 7 м/с.

На выходных также вероятны осадки. Температура воздуха в последние дни января в Калуге опустится до -5 градусов.

Начало февраля обещает стать в нашем регионе морозным. В прогнозах синоптиков – до 12 градусов ниже нуля.