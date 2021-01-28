МЧС предупреждает о снегопадах и гололедице в Калужской области 28 и 29 января

В четверг и пятницу, 28-29 января, в Калужской области прогнозируют снегопад, налипание мокрого снега, гололед и гололедица. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Спасатели рекомендуют калужанам не выходить на улицу без лишней необходимости.

- При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны, - говорится в предупреждении МЧС. - При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.

Водителям напоминают, что из-за гололедицы резко увеличилась длина тормозного пути у машин. Автомобилистов просят снизить скорость.