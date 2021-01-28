В Калуге прогнозируют дождь со снегом
В четверг, 28 января, температура воздуха в Калуге будет находиться в районе нуля градусов, сообщают синоптики.
Днем вероятны осадки – дождь со снегом.
Влажность воздуха составит около 95%. Порывы ветра – до 6 м/с.
В ночь на пятницу в Калужской области возможен снегопад.
В пятницу, по предварительным данным, сохранится такая же погода, а вот на выходных подморозит – до -5 градусов.
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