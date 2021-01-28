В Калуге прогнозируют дождь со снегом

В четверг, 28 января, температура воздуха в Калуге будет находиться в районе нуля градусов, сообщают синоптики.

Днем вероятны осадки – дождь со снегом.

Влажность воздуха составит около 95%. Порывы ветра – до 6 м/с.

В ночь на пятницу в Калужской области возможен снегопад.

В пятницу, по предварительным данным, сохранится такая же погода, а вот на выходных подморозит – до -5 градусов.