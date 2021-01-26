Морозы вернутся в Калужскую область в последние дни января
Во вторник, 26 января, в Калужской области ожидается пасмурная погода. Температура воздуха составит около +2 градусов.
Днем в Калуге возможен небольшой дождь. Влажность воздуха – 90%.
При этом ожидается усиление ветра – порывы до 10 м/с.
В ближайшие дни в Калужской области ожидается небольшое похолодание. К выходным, 30-31 января, температура воздуха постепенно опустится до -4..-8 градусов.
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