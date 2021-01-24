МЧС предупреждает о гололеде и гололедице в Калужской области 24 января

В Калужской области в воскресенье, 24 января, местами ожидается гололед, на дорогах гололедица. Об этом предупредили в региональном ГУ МЧС.

- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома, - отметили спасатели. - При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны! При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.

Водителей предупреждают об увеличении длины тормозного пути. Автомобилистов попросили снизить скорость.