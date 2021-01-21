В Калужской области прогнозируют резкое потепление и сильный снегопад

В четверг, 21 января, в Калужской области ожидается резкое потепление.

По прогнозам синоптиков, утром температура воздуха составит -15 градусов, днем – около -7, а вечером и вовсе в районе нуля.

В течение всего дня на территории региона возможен сильный снег. Атмосферное давление будет низким, влажность воздуха – около 90%.

Также ожидается усиление ветра. Скорость порывов будет достигать 7 м/с.

В ближайшие дни в Калужской области температура воздуха будет находиться в районе нуля.