С улиц Калуги за сутки вывезли 2650 кубометров снега

За минувшие сутки с улиц Калуги вывезли 2650 кубометров снега, сообщает городская управа. В ночь на понедельник, 18 января, в областном центре работало 66 единиц техники.

Ночью снег вывозили с моста через Оку и с Театральной улицы.

Силами 15 рабочих также зачищались пешеходные переходы и остановки общественного транспорта на улицах Генерала Попова, Фомушина, 65 лет Победы, лестничные сходы на набережной Яченского водохранилища.



К пяти часам утра количество рабочих было увеличено до 60. В 8 утра ожидается подкрепление еще из 85 человек.