В Калужской области прогнозируют снег и сильные морозы
В субботу, 16 января, в Калуге ожидается около -15 градусов по Цельсию.
В течение всего дня возможен снег. К вечеру осадки усилятся.
Влажность воздуха составит около 84%. Порывы ветра – до 4 м/с.
В ночь на воскресенье, 17 января, синоптики прогнозируют в Калужской области до 20 градусов мороза. Потепление ожидается в середине следующей недели.
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