В Калужской области прогнозируют снег и сильные морозы

В субботу, 16 января, в Калуге ожидается около -15 градусов по Цельсию.

В течение всего дня возможен снег. К вечеру осадки усилятся.

Влажность воздуха составит около 84%. Порывы ветра – до 4 м/с.

В ночь на воскресенье, 17 января, синоптики прогнозируют в Калужской области до 20 градусов мороза. Потепление ожидается в середине следующей недели.