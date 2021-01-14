В Калужской области ожидаются снегопады и похолодание
Утром в четверг, 14 января, в Калужской области ожидается около -12 градусов. Местами будет идти снег. Влажность воздуха – 85%. Порывы ветра – до 10 м/с.
В течение дня в Калуге ожидается небольшой снег.
По прогнозу синоптиков, к вечеру постепенно похолодает до -15 градусов.
На дорогах ожидается гололедица. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок. Если такой возможности нет, то нужно снизить скорость передвижения.
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