В Калужской области ожидаются снегопады и похолодание

Утром в четверг, 14 января, в Калужской области ожидается около -12 градусов. Местами будет идти снег. Влажность воздуха – 85%. Порывы ветра – до 10 м/с.

В течение дня в Калуге ожидается небольшой снег.

По прогнозу синоптиков, к вечеру постепенно похолодает до -15 градусов.

На дорогах ожидается гололедица. Водителям рекомендуют воздержаться от поездок. Если такой возможности нет, то нужно снизить скорость передвижения.