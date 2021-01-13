МЧС предупреждает о сильном снегопаде и гололедице в Калужской области ночью 14 января

В ночь на четверг, 14 января, в Калужской области ожидается сильный снегопад, предупреждает региональное ГУ МЧС.

Порывы ветра усилятся до 12-17 м/с. На дорогах возможна гололедица. Температура воздуха составит около -13 градусов.

- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома, - говорится в обращении спасателей к калужанам. - При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны. При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.

Водителям в МЧС напоминают, что из-за гололедицы увеличивается тормозной путь. Автомобилистов просят снизить скорость.