МЧС предупреждает о сильном снегопаде и гололедице в Калужской области ночью 14 января
В ночь на четверг, 14 января, в Калужской области ожидается сильный снегопад, предупреждает региональное ГУ МЧС.
Порывы ветра усилятся до 12-17 м/с. На дорогах возможна гололедица. Температура воздуха составит около -13 градусов.
- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома, - говорится в обращении спасателей к калужанам. - При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны. При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.
Водителям в МЧС напоминают, что из-за гололедицы увеличивается тормозной путь. Автомобилистов просят снизить скорость.
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