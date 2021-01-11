В Калуге не планируют закрывать школы из-за сильных морозов

К концу недели в Калужской области ожидается существенное похолодание. По прогнозу синоптиков, температура воздуха опустится до -20 градусов. Однако школы, открывшиеся после зимних каникул 11 января, закрывать из-за холодов пока не планируется.

- Вопрос отмены занятий пока не рассматривается, - прокомментировали в понедельник в управлении образования Калуги. - Ждем рекомендации Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что в России школьные занятия в младших классах отменяются при температуре воздуха в -25 градусов.