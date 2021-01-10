В Калужской области прогнозируют резкое похолодание

На дорогах во многих местах наблюдается гололедица. Автомобилистам рекомендуют снизить скорость и соблюдать дистанцию.

В воскресенье, 10 января, в Калужской области ожидается усиление мороза. По прогнозам синоптиков, похолодает до -9 градусов. Ожидается небольшой снег.

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