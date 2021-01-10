В Калужской области прогнозируют резкое похолодание
В воскресенье, 10 января, в Калужской области ожидается усиление мороза. По прогнозам синоптиков, похолодает до -9 градусов. Ожидается небольшой снег.
Порывы ветра – до 3 м/с. Влажность воздуха – 88%.
На дорогах во многих местах наблюдается гололедица. Автомобилистам рекомендуют снизить скорость и соблюдать дистанцию.
На следующей неделе похолодание продолжится. В Калуге ожидается -15..-18 градусов.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!