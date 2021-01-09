Погода в Калуге мягко уйдет в двузначный минус и припорошит город снежком

Вот и подходят к концу новогодние каникулы. Если вдруг кто подзабыл, напоминаем, что сегодня суббота, 9 января, завтра воскресенье, а в понедельник – на работу.

Последние дни отдыха отметятся зимними морозами. Конечно, далекими от тех 20-30-градусных, которые пока еще помнят старожилы, но все же это уже морозы.

В субботу, 9 января, днем в Калуге ожидается минус 4-5 градусов, а к вечеру столбики термометров опустятся до -9.

В воскресенье мороз пробьет двузначную отметку. 10 января ожидается -12... -10 градусов мороза, а вот в течение следующей недели и за -20 вполне может перевалить.

В течение обоих выходных дней возможен легкий снежок.

Ветер - северо-восточный и меняться в ближайшие дни не собирается.