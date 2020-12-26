В Калужской области на выходных начнется похолодание
В субботу, 26 декабря, в Калужской области вновь ожидается снег, но осадки будут не такими интенсивными, как накануне, сообщают синоптики.
В Калуге температура воздуха днем составит около нуля градусов. Влажность – около 90%. Порывы ветра – до 7 м/с.
С воскресенья ожидается похолодание. Температура воздуха опустится до -7.
Морозно будет и в начале следующей недели. А вот на 31 декабря синоптики прогнозирую тв Калуге дождь и +2 градуса.
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