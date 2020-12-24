На Калужскую область надвигаются сильные снегопады

В четверг, 24 декабря, в Калужской области начнет повышаться температура. Днем ожидается около -3 градусов. Порывы ветра – до 5 м/с.

При этом будет падать атмосферное давление. Днем ожидается снег. Вечером и в ночь на пятницу – сильный снегопад.

В пятницу синоптики прогнозируют потепление в Калуге до +1 градуса. Вновь высока вероятность осадков. Такая же погода сохранится и на выходных.